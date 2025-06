MICHELBACH – Kaiserin Sabine I. Knak beim Schützenverein „Adler“ Michelbach gekrönt

Mit der Kröning eines neuen Schützenkönigs wurde es im Jahr 2025 bei den Adler-Schützen nichts. Nach dem Schießen auf die Ehrenpreise, die Trophäen des Königsvogels, an dem sich 37 Personen beteiligten, meldete sich niemand al Anwärter auf die Königswürde. Da die Jungmajestät, Kronprinz Pascal Eitze bereits am Nachmittag, unmittelbar nach dem Schießen, gekrönt wurde, stand der Samstagabend in einem anderen Licht als geplant. Es würde keine Krönung geben und somit auch keinen Thron.

Doch da stand am Freitagabend ja noch das Kaiserschießen an. Nach dem Schießen auf die Ehrenpreise meldeten sich drei Anwärter, Sonja Heisterkamp, Erhard Sachneider und Sabine Knak. Ein Nachfolger für Tim I. Janotta würde auf jeden Fall gefunden werden und damit auch eine Krönungszeremonie am Samstagabend stattfinden. So wurde am Samstagabend der Kaisertitel gewechselt. Fahnengruppe und Kaiserschützen marschierten unter dem Beifall der Gäste in den Schützensaal ein. Stellvertretender Vorsitzender Chris Kraemer, Sportleiter Heinz Willi Ellert und Mitbewerberin Sonja Heisterkamp verabschiedeten Tim Janotta und überreichten ihm den Erinnerungsorden. Sabine Knak ernannten sie zur neuen Kaiserin und überreichte ihr die Kaiserkette. Nach dem Eröffnungstanz der Kaiserin zum Königsball gab es eine tänzerische Darbietung durch die Tanzgruppe InMotion. Fotos: Diana Wachow – Laura Nöllgen