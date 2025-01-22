Bürgerkurier

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WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth

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WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth

Am Mittwoch, 27. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Willroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Grundsatzbeschluss über Baumaßnahmen am Sportlerheim
  2. Verschiedenes
  3. Informationen des Ortsbürgermeisters
  4. Einwohnerfragestunde

(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Vertragsangelegenheiten
  3. Verschiedenes

Wilfried Schiefer

Ortsbürgermeister

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