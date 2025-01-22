WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth
WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth
Am Mittwoch, 27. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Willroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Grundsatzbeschluss über Baumaßnahmen am Sportlerheim
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Vertragsangelegenheiten
- Verschiedenes
Wilfried Schiefer
Ortsbürgermeister