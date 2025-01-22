WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth

Am Mittwoch, 27. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Willroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Grundsatzbeschluss über Baumaßnahmen am Sportlerheim Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Vertragsangelegenheiten Verschiedenes

Wilfried Schiefer

Ortsbürgermeister