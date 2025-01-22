BRUNKEN – Musikverein Brunken feiert 100jähriges Bestehen

Der Musikverein im Selbacher Ortsteil Brunken hat an Pfingsten viel vor. Und der Anlass dafür kann sich wahrlich sehen lassen. Man feiert nämlich sein 100jähriges Bestehen. Begonnen hatte alles im März 1926. Damals hatten sich acht Hobbymusiker versammelt und einen Verein zur Verschönerung des Feierabends aus der Taufe gehoben. Im Jubiläumsjahr zählt man stolze 150 Mitglieder. Am Montag begannen die konkreten Arbeiten zur Umsetzung des Festes. Vorbereitet worden ist alles natürlich lange vorher. Das Festzelt steht an der Hachenburger Str./L 289 im Ortsteil Kölbach. Genau 43 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vom Verein selbst und aus der Nachbarschaft, so eine Auflistung des Vorstands, haben sich mächtig ins Zeug gelegt und trotz sehr widriger Umstände, es hat pausenlos geregnet, das Zelt aufgebaut. Immerhin umfasst es 1250 Quadratmeter, was auf eine erwartete große Zahl von Besuchern hindeutet. Am Sonntag bildet es den Endpunkt des großen Festumzugs von Selbachs Ortsmitte aus hinauf nach Kölbach. Der Marsch beginnt um 13 Uhr. Ab 14 Uhr spielen dann insgesamt vierzehn Musikvereine und -kapellen im Rahmen einer freundschaftlichen Begegnung. Um 16.30 Uhr spielen dann alle zusammen auf der Festwiese nebenan. „Woodstock in Brunken“ nennt sich das wohl absolute Highlight ab 19 Uhr. Die Ehre geben sich unter anderem drei der bekanntesten deutschen Formationen der modernen Blasmusikszene. (bt) Fotos: Bernhard Theis