REGION – Landfrauen besuchten die Wiedtalhöfe in Bettgenhausen und Strickhausen

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen besuchten die Biohöfe der Familie Bay in Bettgenhausen und Strickhausen. Seit kurzem betreiben Desiree Bay und ihr Mann die Höfe und züchten Mutterkühe und Milchschafe. „Begonnen haben wir mit zwei Lämmern und jetzt haben wir schon eine kleine Schafherde“, berichtete Desiree Bay stolz. Sie erzählte den Landfrauen anschaulich von den anfänglichen Schwierigkeiten, da es für die Zucht von Milchschafen nur wenige Informationen gab, in Bezug auf Weidehaltung und Krankheitsvorsorge.

Vom Frühjahr bis zum Oktober können die Schafe gemolken werden, dies geschieht auf dem selbst gebauten Melkstand. Frau Bay stellt Joghurt, Frischkäse, Camembert und seit letztem Jahr auch Eis her, was man in den Verkaufsständen in Strickhausen und demnächst auch in Bettgenhausen erwerben kann. Die Familie schlachtet ihre Schafe selbst und auch die Schafwolle wird verwertet.

„Leider hatten wir auch schon zweimal einen Übergriff mit einem Wolf, trotz hohen Zäunen und getroffenen Sicherheitsmaßnahmen“, berichtete Bay. Im schön gestalteten Seminarraum in Strickhausen ließen sich die Landfrauen die frischen Dips, den leckeren Kuchen und das selbst gebackene Brot schmecken. Sie wünschten der Familie Bay viel Glück und Durchhaltevermögen für ihre anstehenden Vorhaben.