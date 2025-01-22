MAULSBACH – Vatertagstour des SV Maulsbach – Schützen wanderten über die „Königsallee“ am Mehrbach entlang nach Mehren

An Christi Himmelfahrt trafen sich die Maulsbacher Schützen gemeinsam zum Gottesdienst in der Kirche zu Mehren. Im Anschluss an den Gottesdienst startete die knapp 30 Mann starke Truppe geführt vom Adjutanten Reimund Seifen von der Kirche aus an der Feuerwehr vorbei Richtung Hirz-Maulsbach, wo es beim amtierenden Königspaar erst einmal ein reichhaltiges Frühstück gab. Dort wurden dann auch das Königspaar Königin Mareike I. und Prinzgemahl Gerd II. Krewald sowie Kronprinz Julian Hallerbah und die Schülerprinzessin Katharina Krewald nochmals offiziell begrüßt. Nachdem sich das Wetter aufgelockert hat und man beschloss, „das war’s mit dem Regen“, wanderte der Trupp der zwischenzeitlich auf fast 40 Wanderer angestiegen war, am Mehrbach entlang Richtung Niedermühlen.

Ziel dieser Etappe war eine kleine Schutzhütte kurz vor Niedermühlen. Dort wurden die Wanderer schon vom Verpflegungstrupp mit gutem vom Grill und gekühlten Getränken erwartet. Nach einer ausgedehnten Mittagsrast ging es frisch dann gestärkt weiter über Feld und Waldwege nach Mehren zur Feuerwehr, wo an diesem Tag wieder die alle zweijährliche Vatertagsparty stattfand. Dort verbrachten man noch gemeinsam ein paar schöne Stunden in gemütlicher Runde bei Musik und kühlen Getränken, um den Tag ausklingen zu lassen. Mehr Info`s unter www.sv-maulsbach.de (STK)