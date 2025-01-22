WIED – Unfallflucht nach Überfahren eines Verkehrszeichens auf der B 413 bei Wied

Der zuständige Winterdienst hat die Polizei Hachenburg darüber informiert, dass ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel in der Ortszufahrt Wied beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage dürfte ein Kraftfahrzeug die B 413 aus Richtung Merkelbach kommend, in Richtung Wied befahren haben. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn rutschte das Fahrzeug über den Fahrbahnteiler und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Unfallzeitraum dürfte zwischen dem 10. und 11. Januar 2026 liegen. Hinweise auf den Verursacher liegen zurzeit nicht vor. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei