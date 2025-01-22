NEUWIED – Sozialminister Karl Josef Lauman zu Gast beim CDU-Neujahrempfang

Die Aula der Christiane Herzog Schule in Engers war bis auf den letzten Platz gefüllt. Neben langjährigen CDU-Mitgliedern, waren auch die Stadtratskollegen aus den anderen Parteien und viele interessierte Bürger gekommen, um den langjährigen NRW-Minister und Bundesvorsitzende mal persönlich kennenzulernen.

Der 1957 geborene Tecklenburger ist sehr heimatverbunden und schätzt das Landleben und die Bürgernähe. Sein Lebensmotto: „Tue recht und scheue niemand“ zieht sich wie ein roter Faden durch seine Biografie. Am 11. Juli 1957 in Riesenbeck zur Welt gekommen und als einer von drei Söhnen auf einem Bauernhof aufgewachsen. Nach dem Volksschulabschluss 1974 folgte eine Ausbildung zum Maschinenschlosser.

Die nächsten 17 Jahre hat Laumann als Schlosser gearbeitet und war in den Betriebsrat des 500-Mitarbeiter starken Unternehmens gewählt worden. Es folgte die Mitgliedschaft in der IG Metall und zugleich in der katholischen Jugendarbeit. Schon zu Beginn der Ausbildung trat der junge Mann in die CDU ein.

Bereits 1990 wurde er Sprecher im Bundestag für Arbeit und Soziales und später für Wirtschaft und Arbeit. Seit 2002 ist Laumann Bezirksvorsitzender CDU im Münsterland und seit 2004 Mitglied im CDU-Präsidium.

2005 wurde er Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands. 2004 bis 2009 ist er Landesminister für Arbeit, Soziales und Gesundheit in NRW und

2009 bis 2013 Oppositionsführer im nordrhein-westfälischen Landtag. 2013 bis 2017 folgt das Amt des Patienten- und Pflegebeauftragten der Bundesregierung. Seit 2017 ist er Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW.

Drei Jahrzehnte im Politischen Geschäft und seine Bürgernähe haben ihn zu einem kompetenten Gesprächspartner gemacht und seine Erfolge bei vielen Reformen, sei es Gesundheit, Arbeit und das Leben im ländlichen Raum sind auch ein Vorbild für unsere Region.

Seine Neujahrsrede ohne jegliche Schnörkel oder Schuldzuweisung auf andere Parteien, kam bei den Zuhörern gut an. Nach OB Einig der für die Moderation zuständig war, konnte Landtagskandidat Jan Petry zusammen mit Martin Hahn einen Einblick in sein Programm und zum Wahlkampf geben. Am Ende des offiziellen Teils gab es noch eine Menge Fotos mit dem Minister und einen regen Austausch mit den Gästen, die teils eine lange Anreise hatten. (mabe) Fotos: Marlies Becker