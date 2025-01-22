ALTENKIRCHEN – Jahresauftakt bei „Weltklassik am Klavier“ mit Schubert und Liszt

„Zwei gigantische Klaviersonaten des 19. Jahrhunderts, voll mit wunderschönen Melodien, bewegenden und erschütternden Momenten, Drama, Resignation und Erlösung.“ Nicht mehr und nicht weniger verspricht „Weltklassik am Klavier“ zum Start ins Konzertjahr 2026. Am Sonntag, 18. Januar, ist der Pianist István Lajkó zu Gast im Altenkirchener Kreishaus, im Gepäck Franz Schuberts B-Dur-Sonate und Franz Liszts h-Moll-Sonate.

Der Ungar István Lajkó ist ein erfahrener Interpret am Klavier, er hat sowohl seinen Masterabschluss als auch sein Doktoratsstudium und das Konzertexamen mit Auszeichnung abgeschlossen. Lajkó konzertiert in ganz Europa, China und den USA.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: István Lajkó ist am 18. Januar zu Gast bei „Weltklassik am Klavier“. (Foto: Peter Herman)