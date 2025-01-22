KOBLENZ – Sachbeschädigungen in Koblenz-Arzheim – Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden am Samstag, 10. Januar 2026, kam es in Koblenz-Arzheim zu zwei Fällen von Sachbeschädigung. In einem Fall rollte ein Pkw in der Straße „Im Kempel“ ohne Insassen ein Gefälle hinunter und prallte gegen eine Hauswand. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte durch Manipulation am Auto dieses zum Rollen brachten. Im gleichen Zeitraum, ca. 04.00 Uhr, wurde ein Weihnachtsbaum am Kreisel Unterdorfstraße beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz (Bezirksdienst) unter 0261/103 54127 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei