KREIS ALTENKIRCHEN – 140 Dachdecker in 35 Betrieben – Höherer Lohn für die „höchsten Jobs“ im Kreis Altenkirchen – 16,60 Euro pro Stunde ist das neue „Dachdecker-Minimum“

Höherer Lohn für die „höchsten Jobs“ im Kreis Altenkirchen: Für Dachdecker gibt es einen speziellen Mindestlohn. Und der geht jetzt im Januar nach oben: Wer seinen Gesellenbrief als Dachdecker in der Tasche hat, verdient ab sofort mindestens 16,60 Euro pro Stunde. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hingewiesen.

„Dachdecker haben damit bei einem Vollzeitjob am Monatsende gut 100 Euro mehr in der Tasche“, sagt Gordon Deneu von der IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach. Auch der Mindestlohn für ungelernte Kräfte in den 35 Dachdeckerbetrieben im Landkreis Altenkirchen steige: „Er liegt jetzt bei 14,96 Euro pro Stunde“, so der Bezirksvorsitzende Deneu.

Die IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach ruft die Dachdecker im Kreis Altenkirchen, die statt des Tariflohns lediglich den Mindestlohn verdienen, dazu auf, ihre Lohnabrechnung für den Januar zu kontrollieren. Die Gewerkschaft unterstützt sie dabei: 0261 / 3 25 63 | koblenz@igbau.de.

Die IG BAU hat zudem bereits für die kommenden beiden Jahre eine weitere Steigerung des Dachdecker-Mindestlohns am Verhandlungstisch durchgesetzt. Insgesamt arbeiten im Landkreis Altenkirchen nach Angaben der IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach rund 140 Beschäftigte im Dachdeckerhandwerk. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Angaben der Arbeitsagentur.