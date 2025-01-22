FRIESENHAGEN – Alkoholisierter Transporter-Fahrer fährt auf der K 84 bei Friesenhagen in Pferdestall

Am 14. Januar 2026 befuhr ein 34-jähriger Transporter-Fahrer gegen 00:30 Uhr die K 84 aus Friesenhagen kommend in Fahrtrichtung Wildenburg. Auf winterglatter Fahrbahn kam er in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pferdestall. An dem Fahrzeug sowie dem Stallgebäude entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Polizei Betzdorf bei dem 34-jährigen eine Alkoholisierung fest. Entsprechend wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Quelle Polizei