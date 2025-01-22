WICKHAUSEN – SG Niederhaussen – Birkenbeul – Die Herrengymnastik-Gruppe der SG Niederhausen-Birkenbeul auf dem Boule Platz in Pracht

Jeden Montag treffen sich die Mitglieder der Herrengymnastik-Gruppe „Kein Aua“ zum Wandern an der Waldsportanlage Hohe Grete der SG Niederhausen-Birkenbeul. Am vergangenen Montag wurde der Turntag anders gestaltet. Die Gruppe traf sich auf dem Mehrgenerationsplatz in Wickhausen, um dort eine Runde Boule zu spielen. Zuvor hatte Wolfgang Koschinski und Udo Seidler die Boule Bahn bespielbar gemacht. Da der Spielbereich nicht so oft benutzt wird, musste einiges an Unkraut entfernt werden.

Die Boule Bahn wurde im Jahr 2012 im Rahmen des Leuchtturm Projektes „Wir machen es gemeinsam“ angelegt. 2019 wurde der Spielplatz in Wickhausen in einen Mehrgenerationsplatz umgestaltet, dabei wurde auch die Boule Bahn neugestaltet. Bei den Arbeitseinsätzen 2012 und 2019 haben Mitglieder der Herrengymnastik Gruppe kräftig mitgewirkt. In den vergangenen Jahren waren die Herren der Gymnastik-Gruppe immer mal wieder aktiv auf der Boule Bahn. Auch dieses Mal hatten alle viel Spaß bei diesem Interessanten Spiel. Nachdem jeder gegen jeden gespielt hatte, haben Reinhold Manz und Udo Seidler jeweils vier von fünf Spielen gewonnen. Im Anschluss an die Übungsstunde gab es noch kühle Getränke in der geselligen Runde.

Information zum Boule Spiel: Das Spiel wird mit zwei Mannschaften von 2 oder 3 Personen gespielt. Bei 2 Spielern hat jeder 3 Kugeln, bei 3 Spielern hat jeder 2 Kugeln. Aus einem Kreis heraus wirft der erste Spieler eine kleine Holzkugel (Schweinchen) ca. 6 bis 10 Meter auf die Boule Bahn. Daraufhin wird die erste Kugel so dicht wie möglich an das Ziel geworfen. Mannschaft zwei versucht nun eine Kugel noch näher ans Ziel zu bringen-ist ihr das gelungen versucht Mannschaft 1 diese Kugel zu überbieten … und so weiter. Wenn alle Kugeln ausgespielt sind, werden die Punkte an die Bestplatzierte Mannschaft vergeben. Die Mannschaft, die den Durchgang gewonnen hat, beginnt mit dem nächsten Durchgang. Das Spiel ist beendet, wenn eine Mannschaft 13 Punkte gewonnen hat.