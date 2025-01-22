KOBLENZ – 17-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis zusammen mit 12-Jähriger aus dem Bereich Idar-Oberstein vermisst

Koblenz – Derzeit werden bei der Kriminalpolizei Montabaur als auch im Bereich des Polizeipräsidiums Trier zwei miteinander zusammenhängende Vermisstenfälle bearbeitet. Der 17jährige Vermisste David H. aus dem Rhein-Lahn-Kreis dürfte vermutlich mit der 12-jährigen Vermissten Inas A. aus dem Bereich Idar-Oberstein unterwegs sein. Es liegen Hinweise vor, dass sich die beiden Minderjährigen mit einem silbernen PKW, vermutlich ein Opel Meriva, mit den als gestohlen gemeldeten Kennzeichen WEL-JG 291, fortbewegen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermissten in hilfloser Lage befinden.

Beschreibung: David H.: männlich, 17 Jahre alt, ca. 175 cm, rote kurze Haare, sehr helle Haut, silberne Zahnspange, möglicherweise: Blaue Jeans, Blaues T-Shirt.

Ines A.: weiblich, 12 Jahre alt, ca. 150 cm, dunkelbraune, struppige Haare, keine Brille, vermutlich mit Kopftuch bedeckt.

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/l8xI0Jk eingesehen werden.

Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort der Gesuchten oder des Fahrzeugs wenden Sie sich an die zuständige Polizeidienststelle Montabaur 02602/92260 oder jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: Polizei