SELTERS – Schuppenbrand im Wohngebiet von Selters/WW

Selters – Am 18.08.2026 um 14:23 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Rheinstraße von Selters in Kenntnis gesetzt. Dort geriet ein rückwärtig gelegener Schuppen in Brand und beschädigte zwei nebenanstehende Häuser leicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer wurde durch die sehr schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr zeitnah gelöscht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Quelle: Polizei