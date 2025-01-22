OBERERBACH – Chawwerusch-Theater aus der Pfalz begeisterte LandFrauen

Zum zweiten Mal war das Chawwerusch-Theater aus der Pfalz zu Gast bei den LandFrauen im Kreis Altenkirchen. In der Paradiesischen Gartenlesung „Wurzeln schlagen“ waren bodenständige Kartoffeln, himmlische Äpfel und bissige Zwiebeln die Stars. Die Schauspielerin Felix S. Felix und der Musiker Armin Sommer erzählten in Gedichten, Geschichten und Liedern über den manchmal kuriosen Weg, der nahr- und schmackhafte Gewächse in unsere Gärten führte. Die Vorsitzende der LandFrauen, Gerlinde Eschemann konnte nahezu 100 begeisterte Zuschauer im Garten von Uta Räder in Obererbach begrüßen. In der Pause verwöhnten die LandFrauen ihre Gäste mit Pflaumenkuchen aus dem eigenen Holzbackofen, der mit tatkräftiger Unterstützung des Hobby-Bäckers und LandManns Karl Kipping vor Ort frisch gebacken wurde.