WEYERBUSCH – Vatertags-Party unter der Linde – Geselligkeit rund um den Weyerbuscher Gasthof zur Post

Der Weyerbuscher brodverein lädt erneut zu einer Veranstaltung in seine „Neue Mitte“, den Gasthof zur Post, ein. Bei der Vatertagsparty an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 14. Mai, ab 11 Uhr geht es auf dem Gelände der „Post“ wieder um Geselligkeit und gute Laune.

Gefeiert wird bei hoffentlich schönem Wetter im Außenbereich rund um den Lindenbaum. Die Lage des Gasthofs in der Ortsmitte direkt an der B 8 ist nicht nur für „stationäre Gäste“, sondern insbesondere auch als „Zwischenstopp“ für Wanderer und Tourenfahrer mit und ohne Motor attraktiv. Der brodverein, der die „Post“ selbst betreibt, wird auch an diesem Tag ehrenamtlich für die Bewirtung sorgen und freut sich auf viele Gäste aus der Region.

In den nächsten Wochen fallen bei dem Verein außerdem die Entscheidungen über Details des weiteren Programms 2026. Es stehen für das zweite Halbjahr bereits ein weiterer Buffet-Abend, der Kaffeeklatsch für jedermann, ein Rockkonzert sowie das traditionelle Adventssingen fest. Die jeweiligen Daten werden noch bekannt gegeben.