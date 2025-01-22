WISSEN – Was kommt im Jahre 2026 auf Wissen zu? Bürgermeister Berno Neuhoff referiert bei der Kolpingfamilie in Wissen

Das war schon eine geballte Information, die Bürgermeister Berno Neuhoff mitgebracht hatte, als er jetzt bei der Kolpingsfamilie zu Gast war. Alles was im Jahre 2026 in Stadt und Verbandsgemeinde Wissen ansteht, wurde angesprochen, erklärt und diskutiert.

Der Wissener Traditionsverein, bekanntlich gegründet im Jahre 1889 und damit über lange Jahrzehnte hinweg ein prägender Teil von Kirche und Gesellschaft, hatte in guter Tradition eingeladen und, wie immer, waren der Rathauschef und viele interessierte Bürgerinnen und Bürger in das katholische Pfarrheim gekommen.

Der bevorstehende Umzug in das neue Rathaus, der stetige Straßenausbau, der geplante Kunstrasenplatz anstelle des Hartplatzes im Stadion und die Situation in der Rathausstraße – vieles wurde aufgerufen und besprochen. Die Stadt und die Verbandsgemeinde werden sich ihren Aufgaben widmen und dafür viel Geld in die Hand nehmen.

Neuhoff wies darauf hin, dass es gelte, die Erwartungshaltung der Menschen in der Region an der mittleren Sieg mit den finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Gerade diese Möglichkeiten sind in Zeiten der wirtschaftlichen Krise weltweit und der Kriege in Osteuropa und im mittleren Osten doch sehr begrenzt. Trotzdem werde Wissen auf beiden kommunalen Ebenen in die Infrastruktur und die Entwicklung der Heimat investieren.

Dabei gelte es sich an andere schwierige Zeiten zu erinnern, in denen man gemeinsam angepackt habe. Etwa als vor genau 30 Jahren nach Schließung von Walzwerk, Bahnhof und Brauerei zum Teil vollkommen neue Wege erfolgreich gefunden und beschritten wurden. Berno Neuhoff bat die Kolpinger darum, auch jetzt wieder mit dabei zu sein.

Es komme der Kommune zu gute, dass sie nach wie vor kein Kriminalitätsschwerpunkt sei, und über ein funktionierendes Vereinsleben verfügt. So werde in das Schwimmbad und die Turnhalle der Franziskus – Grundschule investiert, der Glasfaserausbau schreite weiter voran und das neue Feuerwehrkonzept werde Schritt für Schritt umgesetzt.

Viele Fragen wurden beantwortet und der Vereinsvorsitzende Richard Walter dankte Berno Neuhoff für den aufschlussreichen Nachmittag. Natürlich verband er dies mit der Einladung zum nächsten Treffen im Jahre 2027. Der Bürgermeister sagte sein Kommen zu.