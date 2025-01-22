NEITERSEN Ortsteil FLADERSBACH – Der neue Dorfplatz prägt den Ortsteil Fladersbach

Schon vor vielen Jahren wurde noch vom früheren Gemeinderat unter dem Ortsbügermeister Horst Klein der Startschuss zum Bau eines neuen Dorfplatzes in Fladersbach gegeben. Aber der Ausbau der Hochstraße verbunden mit dem Abriss einer alten Immobilie und auch Corona würfelten die Zeitpläne durcheinander.

Aber nun ist das Projekt schon fast realisiert. Nach dem Bewilligungsbescheid für Zuschüsse aus dem Dorferneuerungsprogramm erstellte der heimische Landschaftsarchitekt Martin Heinemann aus Alt-Koberstein die Planung der Anlage und die Ausschreibung der Arbeiten. Der günstigste Bieter, die Firma Börgerding aus Altenkirchen hat die Arbeiten unter der Bauleitung des Neiterser Bürgers Lars Bieler in den letzten Monaten in hervorragender Qualität ausgeführt.

Der Platz wurde mittels Drainage trockengelegt, Sitzblöcke aus Muschelkalk zu einer kleinen Arena aufgesetzt, eine wassergebundene Freifläche in der Mitte angelegt und mit Pflasterwegen eingerahmt, Rohre für Wasseranschluss und Leitungen für Stromanschluss und Beleuchtung durch Mastleuchten verlegt und eine Sitzgruppe als Rastplatz für Wanderer und Radfahrer aufgestellt. Auch eine Röhre mit innenliegendem Stromanschluss zum Aufstellen eines Weihnachtsbaumes wurde nicht vergessen.

Ein Crosstrainer als Fitnesskombigerät lädt zum Trainieren der gesamten Muskulatur ein und ein 4-Sitzer Spieltisch mit einem Outdoor-Mühlespiel erinnert an frühere Kindertage und lässt Handyspiele vergessen.

Die geplante Bepflanzung mit Sträuchern, Hainbuchenhecke und Bodendeckern wurde von wenigen aber fleißigen Mitgliedern des Gemeinderates und einem hilfsbereiten Nachbarn zusammen mit dem Bürgermeister Frank Bettgenhäuser unter der Leitung von Martin Heinemann an einem völlig verregneten Samstagvormittag Ende April in Eigenleistung durchgeführt, aber für die Pflanzen war das Wetter ideal. Der inzwischen verlegte Rollrasen wird alle Tage sorgfältig von unserem Gemeindearbeiter Daniel Becker gewässert.

Nun fehlen nur noch der elektrische Schaltschrank und zwei Mastleuchten, um die offizielle Einweihung dieser gelungenen Anlage zu feiern. Das soll auf jeden Fall im Frühsommer unter Mitwirkung und Beteiligung aller örtlichen Vereine geschehen.

Aber schon jetzt darf der Platz genutzt und bespielt werden, erste Wettkämpfe der Senioren beim Boule-Spiel wurden schon gesichtet.

Frank Bettgenhäuser sucht noch an einem passenden Namen für diese schöne Begegnungsstätte. Da viele junge und auch Neubürger keine Beziehung zu dem Namen Fladersbach entwickeln, wie wäre es denn mit „Dorfplatz am Hasenwinkel“? Weitere Vorschläge nimmt Frank gerne entgegen.

Mit dem neuen Dorfplatz ist ein kleiner kultureller Treffpunkt mit Sitzgelegenheit, Spieleparcours und Garten entstanden, ein „Ort für alle“, mit Aufenthaltsqualität unter schattigen Linden, der auch die Möglichkeit für kleine Feste und Vorführungen der Kindertagesstätte und der KiJuNei und andere Veranstaltungen bietet.

Ein großes Lob gilt allen Beteiligten für diesen neuen „Hingucker“ verbunden mit dem Wunsch nach schönen Stunden und einem guten Miteinander. Text u. Foto: U. Schmidt)