DIERDORF – Feuer und Flamme für Sicherheit – Großer Feuerwehraktionstag an der Gutenberg-Schule Dierdorf

Ein besonderer Projekttag sorgte an der Gutenberg-Schule in Dierdorf für Begeisterung und lehrreiche Eindrücke zugleich: Beim großen Feuerwehraktionstag erhielten rund 300 Gutenberg- Schülerinnen und Schüler und ihre 16 polnischen Gäste, spannende Einblicke in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und wichtige Tipps für den Ernstfall.

20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Dierdorf sowie der DRK-Ortsverein Dierdorf waren mit sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort. Bereits beim ersten Anblick der großen Löschfahrzeuge staunten die Kinder nicht schlecht. An mehreren Stationen konnten sie die Ausrüstung aus nächster Nähe kennenlernen und erfuhren spielerisch, wie Feuerwehrleute arbeiten und wie Brände entstehen und bekämpft werden.

Ein besonderes Highlight war die eindrucksvolle Demonstration einer Fettbrandexplosion. Mit großem Sicherheitsabstand verfolgten die Kinder gebannt, wie gefährlich ein solcher Brand werden kann. Auch beeindruckend war die Sprengung eines Böllers – ein anschauliches Beispiel dafür, welche zerstörerische Kraft Feuerwerk entwickeln kann und warum ein vorsichtiger Umgang so wichtig ist.

Neben den praktischen Vorführungen durchliefen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Mitmach-Stationen, an denen sie ihr Wissen vertiefen konnten. Abgerundet wurde der Aktionstag durch das Theaterstück „Marco und das Feuer“ gekonnt dargeboten von den Opernrettern. Auf kindgerechte und eindrucksvolle Weise zeigte das Stück, wie man sich im Brandfall richtig verhält und welche Maßnahmen Leben retten können.

Der Feuerwehraktionstag verband auf gelungene Weise Spaß, Staunen und wichtige Lerninhalte – ein Erlebnis, das den Kindern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Freiwilligen Feuerwehren sind immer auf der Suche nach neuen Kameradinnen und Kameraden und freuen sich auch über neue Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Bei Interesse bitte bei den Wehrführern der Ortsfeuerwehren melden. Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf