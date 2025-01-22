UNKEL – Unkel startet gemeinsam in den Mai

Am 1. Mai fand traditionell der Maifrühschoppen des Junggesellenvereins Unkel statt. Bei bestem Wetter versammelten sich zahlreiche Besucher auf dem Unteren Markt unter dem am Vortag aufgestellten Stadtmaibaum. Die Kuhlen Musikanten aus Vettelschoß sorgten für die musikalische Begleitung, auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Ein wichtiger Programmpunkt war die traditionelle Maiverlosung. Die von Unternehmen und Geschäften aus Unkel und Umgebung bereitgestellten Gewinne sorgten für viel Freude bei den Besuchern. Wie jedes Jahr darf sich der Hauptgewinner Anfang Juni über das frische Birkenholz des Stadtmaibaums freuen.

Am Nachmittag des Vortages machten sich rund 20 Junggesellen und Junggesellinnen auf den Weg in den Wald, um eine stattliche Birke zu schlagen. Zurück am Marktplatz wurde der Baum, begleitet von einigen Schaulustigen, im Handumdrehen aufgestellt und schmückt nun den Stadtkern. Den Abend ließ der Verein im Vereinslokal „Weinhaus im Lämmlein“ ausklingen.

Die Unkeler Kirmes findet in diesem Jahr vom 31. Juli bis zum 2. August auf dem Parkplatz an der Grundschule statt. Der Verein freut sich darauf, viele Unkeler sowie Besucher der Umgebung begrüßen zu dürfen. Das Königsschießen findet in diesem Jahr bereits am Sonntag, den 19. Juli im Gerhardswinkel statt. Foto: Lisa Handschuhmacher