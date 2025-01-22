ALTENKIRCHEN – Demnächst hat die Post in Altenkirchen auch sonntags geöffnet

Easy Vape Shop in der Quengelstraße 6. Was verbirgt sich hinter dieser Adresse? Es ist die Filiale der Deutschen Post mit ihrem Inhaber Lukas Christoph. Der Westerwälder hat die Filiale seit sieben Jahren. Kürzlich besuchten wir das Haus, das seit Sonntag an sieben Tagen in der Woche geöffnet hat, denn die Postannahmestelle in der Friedrich-Emmerich-Straße schließt Ende Juli, so die Ankündigung.

Der Inhaber setzt auf Kundenzufriedenheit, eine Tradition, die im Geschäftsgewerbe üblich ist und eigentlich das Geheimnis für Beständigkeit bedeutet. Der Inhaber hat die Fähigkeit Menschen zu begeistern. Für Altenkirchen sei dies eine Bereicherung, so ein Beobachter. Lukas hat es verstanden, in Altenkirchen ein besonderes Flair zu zaubern, was sich viele Menschen gewünscht haben, er ist loyal und weiß genau, wie man mit Jugendlichen umgehen muss. Er hat die Erfahrung gemacht, dass man Jugendlichen eine Aufgabe geben muss.

„Damit ist in Altenkirchen genau das geschaffen worden, was die Kreisstadt nötig hatte“, so ein weiterer Beobachter. Ein Zufluchtsort für Menschen. Stop. So schlimm ist es nicht. Aber es gibt Stimmen in Altenkirchen, die behaupten, es so, nichts los und genau das beweist der Unternehmer mit dem Gegenteil.

Die geplanten Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Folgender Service wird in der Postfiliale plus, Nummer 449 angeboten: Paketcenter – Annahme und Abgabe für UPS, GLS und DPD. Zudem gibt es in dem Haus einen Kiosk, in dem E-Zigaretten, kalte Getränke sowie Snacks angeboten werden. Jedem der ein Paket abgibt wir ein Kaffee für ein Euro offeriert. Seit zwei Jahren hat Lukas den DHL-Postservice im Angebot. Seine Leistungen werden gut angenommen. „Das ist mal eine Errungenschaft für unsere Stadt“, freut sich einer der Anwohner. (Werner Klak)

Foto: Seit letztem Sonntag hat die Deutsche-Postfiliale in der Quengelstraße in Altenkirchen auch sonntags geöffnet. Der Inhaber Lukas Christoph hat damit eine Marktlücke in der Kreisstadt geschlossen und wirkt somit der Meinung entgegen in der 600-Seelen-Gemeinde sei immer weniger los. Foto: Werner Klak

Foto: Das Angebot im Kiosk ist vielfältig. Wer etwas nach Ladenschluss vergessen hat, kann hier nunmehr auch sonntags zu günstigen Preisen einkaufen. Foto: Werner Klak

Foto: DHL, DPD und GLS, der komplette Service der Deutschen Post ist schon seit einigen Jahren im Angebot des Easy Vape Shop. Seit Sonntag ist dieser Service täglich verfügbar. Eine Bereicherung im Stadtbild Altenkirchens, so ein Beobachter. Foto: Werner Klak