HASSLOCH – Bürgereise nach Viroflay – 65 Jahre Städtepartnerschaft mit Haßloch

Anlässlich des 65-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Haßloch und Viroflay lädt die Gemeinde Haßloch alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Teilnahme an einer besonderen Bürgereise zum Stadtfest „Les Offlénies“ in Viroflay ein.

Die Reise findet im Zeitraum vom 19. bis 21. Juni 2026 statt. Das Stadtfest selbst wird am 20. und 21. Juni 2026 gefeiert. Gemeinsam mit den französischen Gastgeberinnen und Gastgebern soll das langjährige Miteinander beider Gemeinden gewürdigt werden.

Interessensbekundung bis 15. Mai 2026

Um die Reise optimal planen zu können, wird zunächst um eine unverbindliche Interessenbekundung gebeten. Auf Basis der Rückmeldungen werden die geeigneten Transportmöglichkeiten (Fahrgemeinschaften, Bus oder Zug) sowie die genauen Kosten ermittelt. Die Unterbringung erfolgt bei Gastfamilien in Viroflay; alternativ kann bei Wunsch selbst eine Hotelunterkunft organisiert werden.

Zuschüsse für Teilnehmende

Erwachsene: 15 % der Fahrtkosten

Jugendliche: 45 % der Fahrtkosten

Die Verpflegung wird in der Regel von den Gastfamilien übernommen. Ein gemeinsames Programm mit Begegnungen, einem festlichen Ball am Samstagabend und einem Flohmarkt am Sonntag ist vorgesehen.

Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten; eine Begleitung wird empfohlen. Grundkenntnisse in Französisch oder Englisch sind hilfreich, und der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung wird empfohlen.

Kontakt und Anmeldung – Interessierte werden gebeten, ihre Interessenbekundung mit Kontaktdaten bis spätestens 15. Mai 2026 an Sabrina Hayer, Partnerschaftsbeauftragte der Gemeinde Haßloch,

E-Mail: sabrina.hayer@hassloch.de oder partnerschaften@hassloch.de zu senden.