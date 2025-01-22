RHEINLAND-PFALZ – LJJO Konzerte Mai

Die Studioband des LandesJugendJazzOrchesters Rheinland-Pfalz präsentiert unter der künstlerischen Leitung von Claudia Döffinger ein vielseitiges und spannungsreiches Konzertprogramm. Eröffnet wird der Abend von der Juniorband unter der Leitung von Pascal Koppenhöfer, die mit ausgewählten Bigband-Arrangements den musikalischen Auftakt gestaltet und das Programm stimmig ergänzt.

Die Auswahlensembles für junge Jazzmusikerinnen und -musiker stehen unter der Trägerschaft des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz und widmen sich seit vielen Jahren anspruchsvoller Bigband-Literatur – von traditionellen Klassikern bis hin zu zeitgenössischen Werken. Beide Ensembles prägen gemeinsam den Konzertabend und zeigen die stilistische Bandbreite des modernen Bigband-Jazz.

Claudia Döffinger repräsentiert eine junge Generation von Jazzschaffenden, die das Bigband-Format neu denkt. In ihren Kompositionen und Arrangements verbindet sie den charakteristischen Sound großer Ensembles mit modernen Klangfarben, treibenden Grooves und vielfältigen improvisatorischen Freiräumen.

Das Publikum erwartet ein energiegeladenes Konzerterlebnis voller Ausdruckskraft, klanglicher Nuancen und emotionaler Tiefe.

Das an der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz erarbeitete Programm wird an zwei Konzertabenden präsentiert: 10.05.2026, Bürgerhaus Urbar, 17 Uhr – Eintritt frei (mit freundlicher Unterstützung der Stommel Stiftung). 30.05.2026, Altes Kaufhaus, Landau/Pfalz, 19 Uhr – Eintritt: 20,00 € / ermäßigt 15,00 € (mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Südpfalz)