STADT NEUWIED – Freie Fahrt am Samstag: Stadtrat beschließt Neuwieder Nulltarif – Wöchentlich kostenloser Busverkehr im gesamten Stadtgebiet und bei Großveranstaltungen

Einsteigen, losfahren, sparen – an jedem Samstag. Der Neuwieder Stadtrat hat jetzt einstimmig beschlossen, den öffentlichen Nahverkehr samstags künftig komplett kostenlos anzubieten. Die Bürger können damit wöchentlich im gesamten Stadtgebiet zum Nulltarif unterwegs sein. Zusätzlich fahren die Busse bei Großveranstaltungen wie dem Currywurstfestival, dem Deichstadtfest oder den Markttagen an allen Veranstaltungstagen ohne Ticket.

Der Beschluss geht auf einen Antrag des Bündnisses für Neuwied zurück, den der Stadtrat gemeinsam weiterentwickelt hat. Ursprünglich war vorgesehen, die Busse einmal im Monat kostenfrei anzubieten. Parallel hatte die Verwaltung berechnet, welche Mehrkosten eine Ausweitung auf jeden Samstag verursachen würde.

Das Ergebnis fiel eindeutig aus. „Für etwas mehr als 30.000 Euro zusätzliche Kosten im Jahr bekommen wir einen deutlich größeren Effekt für die Menschen in unserer Stadt. Deshalb war für uns klar: Wir gehen den Schritt und machen den Samstag komplett kostenfrei“, sagt Beigeordneter Ralf Seemann. Nach Gesprächen mit den Busbetreibern kann die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden.

Finanziert wird das Angebot über zusätzliche Einnahmen aus den Parkgebühren. Die Stadt hatte die Tarife in der Innenstadt erstmals nach vielen Jahren angepasst. Mit 1,20 Euro pro Stunde bleiben sie im Vergleich moderat, bringen aber zusätzliche Mittel ein. „Wir geben einen Teil dieser Einnahmen direkt an die Bürger zurück und schaffen gleichzeitig einen Anreiz, häufiger auf den Bus umzusteigen. Das entlastet auch die Anwohner“, so Seemann.

Auch Oberbürgermeister Jan Einig sieht großes Potenzial: „Samstags kostenlos Bus fahren – das versteht jeder sofort. Genau solche einfachen Lösungen brauchen wir. Wer in die Innenstadt will, muss sich künftig keine Gedanken mehr über Tickets machen.“ Gleichzeitig stärkt das Angebot Handel, Gastronomie und Veranstaltungen.

Der Nulltarif gilt im gesamten Stadtgebiet und damit auch für Fahrten in die Stadtteile. Ob Innenstadtbesuch, Wochenmarkt oder Kirmes: Am Samstag heißt es künftig in Neuwied einfach einsteigen und losfahren.