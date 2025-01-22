KOBLENZ – Prof. Dr. Alexander Heczko verstärkt den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz begrüßt Prof. Dr. Alexander Heczko als neuen Professor für das Lehrgebiet „Empirische Wirtschaftsforschung“. Mit seiner fundierten akademischen Ausbildung sowie umfangreichen Erfahrungen in Wirtschaft, Forschung und Lehre bringt er eine wertvolle Kombination aus theoretischer Expertise und praxisnaher Anwendung in die Hochschule ein.

Akademische Laufbahn

Prof. Heczko absolvierte zunächst ein Diplomstudium der Wirtschaftsmathematik an der Philipps-Universität Marburg, das er im Jahr 2012 erfolgreich abschloss. Im Anschluss vertiefte er seine Kenntnisse an der RWTH Aachen, wo er sowohl seine Promotion im Bereich der Spiel- und Auktionstheorie abschloss als auch seinen Master of Science in Mathematik erwarb.

Beruflicher Werdegang

Seine berufliche Laufbahn führte ihn zunächst in die Praxis: Von 2019 bis 2022 war er als Projektleiter für Spieltheorie bei der Unternehmensberatung TWS Partners in München tätig. Dort unterstützte er internationale Unternehmen dabei, spieltheoretische Methoden in ihre Entscheidungsprozesse zu integrieren.

Im Jahr 2022 wechselte Prof. Heczko an die SRH Hochschule in Nordrhein-Westfalen, wo er bis 2024 als Professor für Wirtschaftsmathematik lehrte. Neben seiner Lehrtätigkeit initiierte er erfolgreich den Aufbau eines Labors für maschinelles Lernen mit besonderem Fokus auf mathematischen Grundlagen.

Zuletzt war er als Mathematiker und Experte für Spieltheorie und Auktionsverfahren bei der BASF SE tätig. In dieser Rolle beschäftigte er sich mit komplexen strategischen Fragestellungen und der Anwendung spieltheoretischer Modelle in einem industriellen Kontext.

Professur an der Hochschule Koblenz

Mit seiner Berufung an die Hochschule Koblenz kehrt Prof. Heczko nun wieder in die akademische Lehre und Forschung zurück. Sein besonderes Anliegen ist es, Studierende für quantitative Methoden zu begeistern und deren analytische Fähigkeiten zu fördern. „Ich möchte Studierende insbesondere für Mathematik und Statistik begeistern und zeigen, dass es dabei nicht um starres Anwenden von Rezepten geht, sondern um analytisches und kritisches Denken, das Erkennen von Zusammenhängen und sogar um Kreativität“, so Prof. Heczko.

In seiner Freizeit spielt er Schlagzeug, besucht gerne Heavy-Metal-Konzerte und ist begeisterter Eishockeyfan. Auch über den beruflichen Kontext hinaus bleibt die Mathematik für ihn eine Leidenschaft.