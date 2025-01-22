WEYERBUSCH – Probenwochenende für „Sound of Legends“

Mit großer Vorfreude bereitet sich das Blasorchester Mehrbachtal auf sein kommendes Konzert unter dem Motto „Sound of Legends“ vor. Anfang März fand hierzu ein intensives Probenwochenende statt, bei dem die Musikerinnen und Musiker den Feinschliff für das Konzertprogramm erarbeiteten.

Das Konzert findet am Samstag, 28. März 2026, um 19:30 Uhr in der Wiedhalle Neitersen statt. Das Publikum erwartet eine musikalische Reise durch die größten Hits und unvergesslichsten Melodien legendärer Künstler und Bands. Von zeitlosen Klassikern bis hin zu energiegeladenen Rock- und Pop-Hymnen verspricht das Programm ein abwechslungsreiches und mitreißendes Konzerterlebnis.

Während des Probenwochenendes wurde nicht nur musikalisch intensiv gearbeitet, sondern auch am Zusammenspiel, Dynamik und Ausdruck gefeilt. Die konzentrierte Probenatmosphäre und der spürbare Teamgeist lassen auf einen besonderen Konzertabend schließen.

Dirigent Manfred Neußer beschreibt das Konzert mit großer Begeisterung: „‚Sound of Legends‘ ist für uns weit mehr als ein Konzerttitel. Wir bringen Musik auf die Bühne, die Generationen geprägt hat. Unser Ziel ist es, diese besonderen Momente wieder lebendig werden zu lassen – mit Leidenschaft, Energie und ganz viel Herzblut.“

Eintrittskarten sind bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern erhältlich. Es wird auch eine Abendkasse geben. Das Publikum darf sich auf ein emotionales, kraftvolles und zugleich stimmungsvolles Konzert freuen. Ein Abend voller Erinnerungen, Gänsehautmomente und musikalischer Höhepunkte ist garantiert.