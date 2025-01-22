ALTENKIRCHEN – BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Fenstertausch – Aussicht auf Einsparung

Wer den Einbau neuer Fenster in seinem Gebäude plant, steht vor vielen Fragen und Entscheidungen. Mit einem neuen Angebot unterstützt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Interessierte dabei, in Sachen Fenstertausch die richtige Entscheidung zu treffen.

Neue Fenster können Heizkosten senken, den Wohnkomfort steigern und gleichzeitig das Klima schützen. Außerdem wird der Schallschutz verbessert und Hausbesitzer können unter bestimmten Voraussetzungen sogar staatliche Förderung erhalten.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet jetzt ein neues kostenloses Beratungsangebot rund um den Fenstertausch an. Unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/fenstertausch können sich Interessierte zur Beratung anmelden. Dafür füllen sie einen Datenbogen aus, der die Ausgangssituation im Gebäude abbildet, und schicken diesen per Mail an fenstertausch@vz-rlp.de. Daraufhin wird ein Termin für eine Videoberatung vereinbart, bei der die Energieberater anhand der Angaben im Datenbogen unter anderem einschätzen, welche Einsparungen an Energie und Heizkosten durch einen Fenstertausch möglich sind. Im Gespräch können zudem individuelle Fragen zum Fenstertausch geklärt werden. Im Anschluss erhalten die Beratenen eine Ergebnisübersicht per E-Mail.

Darüber hinaus beraten die Energieberater der Verbraucherzentrale bei allen Fragen zum Thema Energie in Privathaushalten individuell und kostenfrei nach vorheriger Terminabsprache an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz.

Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15 – 18 Uhr wie folgt statt:

Rengsdorf: Donnerstag, den 9. April, Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43, (Nebeneingang) im 2. Obergeschoss (Aufzug vorhanden).

Dierdorf: Donnerstag, den 26. März, in der Verbandsgemeindeverwaltung, Neuwieder Str. 7, Zimmer 304 im Dachgeschoss (Aufzug vorhanden).

Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter Tel. 02689 291-2105.

Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.