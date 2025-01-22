REGION – Exkursion – Klimaschutz im Rhein-Hunsrück-Kreis erleben

Die KreisVolkshochschule Neuwied lädt in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement der Verbandsgemeinden Linz und Unkel am Samstag, 18. April 2026, zu einer ganztägigen Exkursion in den Rhein-Hunsrück-Kreis ein. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Einblicke in eine der bundesweit führenden Klimaschutzregionen – inklusive Besuch der spektakulären Geierlay Hängeseilbrücke.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis produziert bereits heute mit Bioenergie, Solarparks und Windkraft rund viermal so viel Strom aus erneuerbaren Energien, wie vor Ort verbraucht wird. Internationale Fachdelegationen besuchen regelmäßig die Region, die als Vorreiterin einer konsequent umgesetzten Energiewende gilt. Ziel der Exkursion ist es, erfolgreiche Klimaschutzprojekte und deren Bedeutung für die regionale Entwicklung unmittelbar vor Ort kennenzulernen.

Die Abfahrt erfolgt um 7:00 Uhr am Bahnhof Linz, ein Zustieg in Neuwied ist auch möglich. Programmpunkte sind ein Vortrag und ein Ortsrundgang in Neuerkirch zu den Maßnahmen der Energie-Kommune, die Besichtigung der größten solarthermisch unterstützten Wärmeversorgungsanlage in Rheinland-Pfalz sowie der Besuch der Geierlay.

Die Fahrt kostet durch die kommunale Förderung nur 10 Euro. Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/U101-26-1 oder 02224 180616.