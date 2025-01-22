WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Donnerstag, 21. August 2025, 18:30 Uhr, findet im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung: Öffentliche Sitzung:
- Planungsvorstellung „Am Seifen“
- Ausbau der Lindenstraße in der Ortsgemeinde Weyerbusch Ausbauprogramm
- Hilkhausen – Herstellung eines Wasserabschlages, Bordsteine setzen, Asphaltierarbeiten Sachstand
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Mähwerk für den Kubota-Traktor
- Auftragsvergabe Beleuchtung
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung:
- Grundstücksangelegenheit
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
Max Weller, Ortsbürgermeister