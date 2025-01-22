WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Donnerstag, 21. August 2025, 18:30 Uhr, findet im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung:

Planungsvorstellung „Am Seifen“ Ausbau der Lindenstraße in der Ortsgemeinde Weyerbusch Ausbauprogramm Hilkhausen – Herstellung eines Wasserabschlages, Bordsteine setzen, Asphaltierarbeiten Sachstand Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Mähwerk für den Kubota-Traktor Auftragsvergabe Beleuchtung Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung:

Grundstücksangelegenheit Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen

Max Weller, Ortsbürgermeister