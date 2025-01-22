Bürgerkurier

WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Donnerstag, 21. August 2025, 18:30 Uhr, findet im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung:

  1. Planungsvorstellung „Am Seifen“
  2. Ausbau der Lindenstraße in der Ortsgemeinde Weyerbusch Ausbauprogramm
  3. Hilkhausen – Herstellung eines Wasserabschlages, Bordsteine setzen, Asphaltierarbeiten Sachstand
  4. Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
  5. Bestätigung einer Eilentscheidung Auftragsvergabe – Mähwerk für den Kubota-Traktor
  6. Auftragsvergabe Beleuchtung
  7. Verschiedenes
  8. Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
  9. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung:

  1. Grundstücksangelegenheit
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen

Max Weller, Ortsbürgermeister

