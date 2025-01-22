LUDWIGSHAFEN – 15-Jährige aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Dienstag, 05. August 2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstagvormittag ihre Meldeadresse. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden.

Beschreibung der 15-Jährigen: – ca. 158 cm groß – schlanke Statur – schwarze, lange Haare – trägt eine feste Zahnspange – Leberfleck rechte Wange/Schläfe – trägt einen Nasenpiercing – bekleidet mit einer dunklen Hose und einem blauen Mantel. Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/95MgN9w. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963-24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei