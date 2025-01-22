URBAR – Fahrgast in Urbar im Bus verletzt – Zeugenaufruf

Freitagmorgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein Linienbus die Hauptstraße, in Richtung Vallendar. An einer Engstelle musste der Bus wegen einem entgegenkommenden Pkw stark abbremsen. Eine im Bus befindliche 59-jährige Frau kam zu Fall und verletzte sich. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Koblenz fort, es soll sich nach derzeitigem Stand der Polizei um einen silberfarbenen Daimler-Benz mit MY-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle Polizei