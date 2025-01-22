Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch

Am Dienstag, 07. Oktober 2025, 18:30 Uhr, findet im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
  3. Verschiedenes

Max Weller, Ortsbürgermeister

