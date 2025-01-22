WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch
Am Dienstag, 07. Oktober 2025, 18:30 Uhr, findet im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
- Verschiedenes
Max Weller, Ortsbürgermeister