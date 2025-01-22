WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch

Am Dienstag, 07. Oktober 2025, 18:30 Uhr, findet im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen Verschiedenes

Max Weller, Ortsbürgermeister