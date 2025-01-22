GEMÜNDEN – Verkehrsunfallflucht auf der L 302 bei Gemünden

Am Freitagmorgen, 26. September 2025, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich auf der L 302 zwischen Gemünden und Seck eine Verkehrsunfallflucht. Ein LKW befuhr die L 302 aus Richtung Gemünden kommend in Richtung Seck. In einer Linkskurve geriet der LKW auf die Gegenfahrbahn, so dass eine entgegenkommende PKW-Fahrerin, sowie eine nachfolgende Kradfahrerin abbremsen mussten. Die Kradfahrerin fuhr auf den PKW auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinter diesem sollen sich noch mehrere PKW befunden haben, deren Fahrzeugführer möglicherweise Angaben zum Unfall bzw. dem LKW machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden. Quelle Polizei