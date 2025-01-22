STADT ALTENKIRCHEN – Illegale Müllablagerung in der Stadt Altenkirchen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde über eine illegale Ablagerung von Bauschutt am Kriegerdenkmal in Altenkirchen informiert. Unter den vorgefundenen Bauabfällen befanden sich unter anderem auch Müllsäcke. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter 02681-850. Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-