WESTERWALDREGION – Die „Westerwälder Naturtalente“ gehen mit der Zeit – Kompakter Karriere-Pass und erweitertes Online-Portal: Bewährte Ausbildungs-Fibel setzt in 6. Auflage auf mehr digitale Reichweite

Die „Westerwälder Naturtalente“ gehen mit der Zeit. Die 6. Auflage der Ausbildungsinitiative wurde der Öffentlichkeit jetzt von den Landräten Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), und der 1. Kreisbeigeordneten Gabriele Wieland (Westerwaldkreis) im Rahmen eines Pressetermins bei der Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang GmbH & Co. KG in Ransbach-Baumbach offiziell vorgestellt. Herausgegeben werden die „Westerwälder Naturtalente“ als Gemeinschaftsprojekt der Regionalinitiative „Wir Westerwälder“, den Wirtschaftsförderungen der drei Landkreise und der Marketingagentur ATTENTIO.

„Unsere Region bietet jungen Menschen starke Zukunftschancen direkt vor der Haustür. Mit der neuen Ausgabe der Westerwälder Naturtalente machen wir diese Möglichkeiten noch sichtbarer – im Unterricht, zu Hause und digital“, betonten die Spitzen der drei nördlichen Landkreise bei der Präsentation und richteten ihre Anerkennung in diesem Zusammenhang an die Partner und Sponsoren, die das Projekt auch in diesem Jahr möglich gemacht hatten. Neben der langjährigen Unterstützung der Schütz GmbH & Co. KGaA hat sich erstmals die Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang GmbH & Co. KG als Sponsor der Initiative engagiert.

„Dass der Pressetermin zur Fertigstellung der neuen Ausgabe in Ransbach-Baumbach stattfand, unterstreicht die enge Verbindung des Projekts zur regionalen Wirtschaft. Als Unternehmen aus der Region wissen wir, wie wichtig es ist, junge Menschen frühzeitig für Ausbildung, Handwerk und Produktion zu begeistern“, unterstrich die Geschäftsleitung der Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang „Die Westerwälder Naturtalente schaffen genau dafür eine starke Plattform: Sie bringen Betriebe, Schulen, Jugendliche und Eltern zusammen und zeigen, welche Chancen hier vor Ort bestehen.“

Nach den Sommerferien wird die neue Ausgabe dann an alle 79 weiterführenden Schulen in den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis ausgegeben.

Bereits zum Startschuss der neuen Auflage wurde deutlich: Berufsorientierung muss heute früher, sichtbarer und über mehrere Kanäle hinweg stattfinden. Genau hier setzt die weiterentwickelte Ausgabe der „Westerwälder Naturtalente“ an. „Neben der bewährten Ausbildungsfibel sorgen künftig ein kompakter Karriere-Pass für Schülerinnen und Schüler und ein erweitertes Online-Portal für noch mehr Reichweite. Ziel ist es, Ausbildungsbetriebe nicht nur punktuell, sondern 365 Tage im Jahr in Print- und Digitalformaten sichtbar zu machen – bei Jugendlichen, in Schulen und auch bei Eltern als wichtigen Mitentscheidern bei der Wahl des Ausbildungsplatzes“, so die Landräte Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), und die 1. Kreisbeigeordnete Gabriele Wieland (Westerwaldkreis).

Die Ausbildungsinitiative bietet damit weiterhin eine der umfassendsten Übersichten zu Ausbildungs- und Karrierechancen in der Region. Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel, Dienstleistung, Gesundheit und Verwaltung präsentieren ihre Ausbildungsberufe, dualen Studiengänge und Einstiegsmöglichkeiten und erreichen dank der Verteilung an den Schulen nahezu 100 Prozent der kommenden Schulabgänger. Vom kleineren Familienbetrieb bis zum international tätigen Unternehmen zeigt die neue Ausgabe, wie vielfältig die beruflichen Perspektiven im Westerwald sind. Mehr Informationen zur Initiative gibt es unter www.westerwaelder-naturtalente.de. Foto: Andreas Linder