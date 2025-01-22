NEUWIED – Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt motorisierter Zweiräder

Am Donnerstag, 04.06.2026, führten Beamte der Polizei Neuwied zusammen mit weiteren spezialisierten Kräften eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt motorisierter Zweiräder durch. Trotz des zum Teil widrigen Wetters wurden mehrere Dutzend Fahrzeuge kontrolliert, von denen rund ein Viertel beanstandet werden musste. Bei elf dieser Fahrzeuge war die Betriebserlaubnis aufgrund zum Teil erheblicher Veränderungen erloschen, drei davon wurden zwecks Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Beamten bei zwei Fahrzeugführern, einem 22jährigen Pkw-Fahrer und einem 28jährigen Fahrer eines E-Scooters, Betäubungsmittelkonsum fest. Bei beiden erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Quelle: Polizei