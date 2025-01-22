HAMM/SIEG – Julia Fischer ist Jungschützenkönigin bei der SG Hamm-Sieg

Das Jungschützenvogelschießen konnte bei den Hamm Schützen erfolgreich durchgeführt werden. Das einzige Problem: Es waren keine Jungschützen da. Kurzerhand wurde deshalb aus dem Jungschützenvogelschießen ein Spaßschießen gemacht. Improvisation können die Hammer Schützen schließlich. Und plötzlich wollten dann doch genug Leute auf den Vogel schießen.

Den rechten Flügel sicherte sich Svenja Hassel, die damit bewies, dass der Vogel durchaus zu zerlegen war. Der Vogel hielt sich danach noch tapfer über Wasser, doch um 17:30 Uhr war Schluss mit lustig. Julia Fischer holte den Rumpf von der Stange und machte damit kurzen Prozess. Somit wurde sie neue Jungschützenkönigin der Schützengesellschaft Hamm-Sieg