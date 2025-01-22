KOBLENZ – Bedrohung mit Messer – Geschädigter gesucht!

Am Samstag, den 06.06.2026, wurde gegen 20:00 Uhr ein Radfahrer im Bereich der Löhrstraße/Schloßstraße durch zwei männliche Beschuldigte mit einem Messer bedroht. Dem Geschädigten gelang es, sich mit seinem vorgehaltenen Fahrrad gegen die Täter zur Wehr zu setzen und anschließend von der Örtlichkeit zu flüchten. Durch einen Zeugenhinweis konnten die beiden Beschuldigten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte festgestellt und im weiteren Verlauf kontrolliert werden. Bei einem Beschuldigten wurde ein kleines Messer aufgefunden. Da einer der Beteiligten dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er zur dessen Durchsetzung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Polizei sucht dringend den unbekannten Geschädigten und bittet ihn, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei