WEITEFELD – Verkehrsunfallflucht an geparktem Pkw in Weitefeld

In der Nacht vom 05.06.2026 auf den 06.06.2026 kam es in der Ringstraße in Weitefeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher dürfte mit seinem Kfz von der Fahrbahn abgekommen und mit einem ordnungsgemäß in der privaten Hofeinfahrt geparkten Pkw kollidiert sein. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Es konnten Trümmerteiler des Verursacher-Fahrzeuges aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Betzdorf zukommen zu lassen. Quelle: Polizei