HAMM – Der erste Bambini-König der Schützengesellschaft Hamm/Sieg ist Sam Hassel

Was für eine Premiere! Zum ersten Mal wurde bei der Schützengesellschaft Hamm/Sieg ein Bambini-Vogelschießen ausgetragen und die jungen Schützen haben direkt gezeigt, dass sie wissen, worauf es ankommt. Besonders einer hatte einen Lauf: Sam Hassel. Nachdem er bereits den linken Flügel von der Stange geholt hatte, legte er wenig später direkt nach und sicherte sich auch den Stoß. Aber damit nicht genug. Mit Schuss Nummer 45 um 13:50 Uhr fiel schließlich der Rumpf und damit stand fest: Sam Hassel ist der erste Bambini-König der Vereinsgeschichte!

Eine Premiere, die man nicht alle Tage erlebt und ein Titel, den ihm keiner mehr nehmen kann. Der Vorstand gratulierte ihm ganz herzlich zu seiner Königswürde und freue sich, dass er sich als erster Bambini-König überhaupt, in die Geschichte der Schützengesellschaft eingetragen habe.