ROSSBACH – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Roßbach (WW)

Im Tatzeitraum zwischen 04.06.2026, 19:00 Uhr, und 07.06.2026, 11:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Roßbach zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Unbekannte versuchten, die Haupteingangstür des Mehrgenerationenhauses (Gemeindehaus) sowie die Haupteingangstür der angrenzenden Sporthalle aufzuhebeln. An beiden Türen konnten Hebelmarken festgestellt werden, die vermutlich durch die Verwendung eines Schraubendrehers verursacht wurden. Den Tätern gelang es nicht, in die Gebäude einzudringen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per Email an pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei