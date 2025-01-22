MICHELBACH – Fronleichnam in der Gemeinde Michelbach

Es ist eine Tradition in der Gemeinde Michelbach, dass am Fronleichnamstag sich die Gemeindemitglieder der beiden Ortsteile Michelbach und Widderstein zu einer gemeinsamen Familienwanderung treffen. Egal, ob mit Hund und/oder Kinderwagen und für alle Altersgruppen wird eine entsprechend „einfache“ Marschroute rund um die Gemeinde ausgemacht. Hiervon wird auch rege Gebrauch genommen.

Nun gibt es seit der Corona-Zeit die Kühlwagenwanderung am gleichen Tag und Michelbach ist eine von den Stationen. Nun sollte man denken, dass Michelbach mit dieser logistischen Anforderung überfordert ist. Weit gefehlt. Die Michelbacher Dorfgemeinschaft ist stark genug, um auch dies gemeinsam zu stemmen.

Es finden sich immer Freiwillige, ob dies für die Organisation und Durchführung der Familienwanderung ist und auch gleichzeitig ausreichend helfende Hände zur Verfügung stehen, welche für die Wanderer am Spielplatz gute Gastgeber sein können.

Zur Mittagszeit vereinen sich dann die beiden Gruppen. Auf der einen Seite sind dies die Familienwanderer der Ortsgemeinde und auf der anderen Seite die Wanderer der „Kühlwagenherausforderung“. Bei kühlen Getränken und Gegrilltem wird sich rege unterhalten, während sich die Jüngsten auf dem Spielplatz vergnügen.

Ortsbürgermeisterin Alexandra Schleiden konnte am späten Nachmittag auf einen zufriedenstellenden Tag für die Gemeinde zurückschauen und sich bei allen Aktiven recht herzlich bedanken. (deu) Fotos: Christoph Hamacher