WESTERWALD – Westerwälder Naturtalente 2026/27: Neue Hybrid-Ausgabe bringt Ausbildungsbetriebe 365 Tage präsent zu Schülern und Eltern – Projektpartner geben den offiziellen Startschuss für die 6. Auflage der beliebten Ausbildungsinitiative

Auch im Schuljahr 2026/27 können sich Westerwälder Schülerinnen und Schüler wieder auf hochwertige Unterstützung in der Berufsorientierung freuen: Die 6. Auflage der Westerwälder Naturtalente, eine gemeinsame Initiative der Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, der Wirtschaftsförderungen, der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ und der Agentur ATTENTIO, geht wieder an den Start.

Aktuelle Zahlen der Agentur für Arbeit Rhein-Wied-Westerwald zeigen: Der Arbeitsmarkt im nördlichen Rheinland-Pfalz steht weiter unter Druck. Der demografische Wandel reduziert die Zahl der Schulabgänger, während Unternehmen immer größere Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen. Besonders gesucht werden Fachkräfte in Pflege, Erziehung, Gesundheit, Metall- und Elektroberufen, Lager und Logistik, IT sowie im Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk.

Genau hier setzen die „Westerwälder Naturtalente“ an: Die Ausbildungsfibel und das runderneuerte Online-Portal erreichen nahezu 100 Prozent der künftigen Auszubildenden an allen weiterführenden Schulen in den drei Landkreisen. Die Fibel wird flächendeckend über die Schulen der Landkreise verteilt und ist ein ganzes Jahr lang bei Schülerinnen, Schülern und ihren Eltern präsent.

Auch die drei Landräte sehen in der Fortführung der Initiative ein wichtiges Signal an Wirtschaft und junge Menschen gleichermaßen:

„Der Westerwald ist eine starke Wirtschaftsregion mit mehr als 23.000 Unternehmen – von innovativen Industriebetrieben bis zu modernen Dienstleistern. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb um die Fachkräfte der Zukunft. Die ‚Westerwälder Naturtalente‘ helfen, diese Lücke zu schließen, indem sie Orientierung geben und regionale Karrierechancen sichtbar machen“, betonen Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) gemeinsam.

Mit der neuen Ausgabe wird das Projekt digitaler: Neben der hochwertigen Print-Fibel sorgt das ausgebaute Online-Portal mit Unternehmensprofilen, Premium-Auftritten, Videoformaten und Social-Media-Begleitung dafür, dass Ausbildungsangebote noch stärker in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler präsent bleiben. Ein kompakter Karriere-Pass und Schulposter bieten Übersicht und fungieren als Schnittstelle zur Online-Plattform. Für Unternehmen bedeutet das: dauerhafte Sichtbarkeit in den Print- und Online-Medien, die klassische Stellenanzeigen und Einzelmaßnahmen deutlich in Reichweite und Wirkung übertreffen.

Seit dem Start im Jahr 2021 haben bereits mehr als 200 Unternehmen aus Handwerk, Dienstleistung, Gesundheit und öffentlicher Verwaltung die Plattform genutzt, um ihre Ausbildungs- und Studienangebote zu präsentieren. Die Spannbreite reicht vom kleineren Handwerksbetrieb bis zum Hidden Champion und spiegelt genau jene Branchen wider, in denen die Bildungszielplanung einen wachsenden Fachkräftebedarf identifiziert.

„Die Bildungszielplanung der Agentur für Arbeit zeigt sehr deutlich: Ohne eine passgenaue Verzahnung von Betrieben und jungen Menschen werden wir die Fachkräftelücke in der Region nicht schließen können“, erklärt Projektverantwortliche Saskia Schumacher von ATTENTIO.

„Mit den Westerwälder Naturtalenten schaffen wir eine Bühne, auf der Ausbildungsbetriebe 365 Tage im Jahr in Print und Digital präsent sind, bei Schülerinnen und Schülern genauso wie bei ihren Eltern als wichtigste Mitentscheider.“

Ein besonderes Augenmerk liegt in der neuen Auflage auf der Ansprache der Eltern: Durch das Zusammenspiel von Fibel, Online-Portal und weiteren Medienformaten werden die Ausbildungsangebote der heimischen Unternehmen zielgenau in die Familien tragen – dort, wo Ausbildungs- und Studienentscheidungen besprochen und vorbereitet werden.

Die Verteilung der neuen Ausgabe an den Schulen der drei Landkreise ist wie gewohnt kurz vor den Sommerferien geplant. Interessierte Unternehmen, die ihre Ausbildungsberufe, dualen Studiengänge oder Praktikumsangebote im Rahmen der „Westerwälder Naturtalente“ präsentieren möchten, können sich noch bis zum 12. April bei der Projektkoordination von ATTENTIO melden und Teil der 6. Auflage für das Schuljahr 2026/27 werden.