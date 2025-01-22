FLAMMERSFELD – Fahren unter Drogeneinfluss in Flammersfeld

Montag, 16.03.2026, gegen 16.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Flammersfeld, in der Kornbitze, einen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem wurden gegen den 22-Jährigen die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Quelle: Polizei