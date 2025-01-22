WESTERBURG – Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle bei Westerburg

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Westerburg kam es am 16.03.2026 zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Schnee und Hagel sorgten gerade im nördlichen Dienstgebiet kurzfristig für rutschige Fahrbahnverhältnisse. Insgesamt ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit zwischen 10 und 12 Uhr am Vormittag sechs Verkehrsunfälle. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Die Schadenshöhe aller Unfälle zusammen wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei