MALBERG – Unternehmerfrühstück mit dem CDU-Spitzenkandidaten Gordon Schnieder und Johannes Behner

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 22. März, Gordon Schnieder, folgte der Einladung des Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach und seines Nachfolgekandidaten Johannes Behner zu einem Unternehmerfrühstück nach Malberg in das Ausflugslokal malBERGBLICK.

Nach einem kurzen Eingangswort stellte Schnieder den etwa 50 Gästen seine wirtschaftspolitischen Positionen vor und nutzte die Gelegenheit, seine Ziele und Ideen für die wirtschaftliche Zukunft des Landes zu erläutern. Vertreterinnen und Vertreter aus Handwerk, Einzelhandel, Pflege, Apotheken, Landwirtschaft, Banken, Architekten, Industrie und Mittelstand brachten anschließend ihre Anliegen und Perspektiven ein und nutzten die Möglichkeit zum direkten Austausch. Die kommunale Wirtschaftsförderung war ebenfalls vertreten.

Übergeordnete Themen in der Diskussionsrunde mit Gordon Schnieder waren z.B. Möglichkeiten für die CDU in einer Koalition mit der SPD ihre Ziele durchzusetzen und der dringliche Bürokratieabbau. In dem für die Wirtschaft wichtigen Themengebiet der Straßeninfrastruktur wurde über die Beschleunigung des Straßenbaus durch Beauftragung externer Planungsbüros, sowie die generelle Arbeitsweise des LBM gesprochen. In diesem Zusammenhang wurde auch das Verbandsklagerecht thematisiert, welches schnell reformiert werden muss. Den Einrichtungsleitern der Pflege ging es um die Gewinnung von Pflegefachkräften, Probleme der generalistischen Pflegeausbildung und die umstrittene Pflegekammer. Schnieder ging auf diese Punkte ein und versprach die Bündelung der Pflegepolitik an einer Stelle und nicht mehr an vier Ministerien bzw. Behörden, er stellte auch Vorschläge zur Flexibilisierung der Fachkraftquote und mehr Eigenverantwortung der Pflegeanbieter vor.

„Der offene und persönliche Austausch ist mir sehr wichtig. Auf meiner Tour durch Rheinland-Pfalz erhalte ich täglich Einblicke in die unterschiedlichsten Problembereiche. Ob Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Sicherheit oder Infrastruktur – an vielen Stellen besteht deutlicher Handlungsbedarf“, so Gordon Schnieder, der auch auf die sechs Punkte seines Sofortprogramms einging.

„Wir brauchen jetzt einen Politikwechsel“, betonte Michael Wäschenbach. Johannes Behner ergänzte: „Ich sehe als Lehrer täglich die Notwendigkeiten guter Bildung für Gesellschaft und Wirtschaft, wir werden alles daransetzen, unser Land voranzubringen – hin zu einem Rheinland-Pfalz, das wieder funktioniert.“ Die CDU-Vertreter dankten Familie Siefen für die Bereitschaft, das Treffen bei leckerem Frühstück und mit herrlichem Ausblick zu so früher Stunde ermöglicht zu haben.