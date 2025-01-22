WESTERWALD – Verlängerung der Bewerbungsfrist – Der Kulturpreis Westerwald wird erneut ausgelobt

Bereits zum siebten Mal wird der Kulturpreis Westerwald von den Service-Clubs (Lions Club Altenkirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Bad Marienberg, Montabaur-Hachenburg und Westerwald sowie die beiden Rotary Clubs Montabaur und Westerwald) verliehen.

Ob Literatur, Bildende Kunst, Musik, Theater oder Vertreter aus einem anderen Kultur schaffenden, regional angesiedelten Bereich, ob Gruppe, Organisation oder Einzelperson: Jetzt ist die Gelegenheit, sich für den Kulturpreis-Westerwald 2026 zu bewerben.

Denn: Kultur soll Anerkennung finden im Westerwald

Eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus Kulturexperten aus der Region sowie Vertretern der Serviceclubs, freut sich auf Bewerbungen von Kulturschaffenden der Region, die mit ihrem Werk Traditionen bewahren, Zukunftsperspektiven aufzeigen und der Allgemeinheit dienen.

Damit noch mehr Menschen, die Chance haben, diesen Preis zu erhalten, wird die Bewerbungsfrist verlängert.

Dazu einfach die Bewerbung per Bewerbungsformular oder online mit einer kurzen Beschreibung des Projekts und einer schriftlichen Begründung bis 31. Mai 2026 einreichen. Nähere Informationen unter www.kulturpreis-westerwald.de