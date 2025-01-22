ALTENKIRCHEN – Diebstahl eines Fahrrads vom Schulgelände in Altenkirchen

Am 27.04.2026, zwischen 07:15 Uhr und 13:30 Uhr, wurde ein Damen-Fahrrad der Marke „Victoria“ (Farbe Silber) vom Schulgelände der Realschule Plus in Altenkirchen entwendet. Das Fahrrad der Geschädigten war zuvor auf dem entsprechenden Fahrradparkplatz abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei