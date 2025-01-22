BETZDORF-MAINZ – Letzte Besucherfahrt nach Mainz – Ehrenamtliche und Menschen mit Behinderung zu Gast im Landtag bei MdL Michael Wäschenbach

Eine Gruppe von Ehrenamtlichen, Menschen mit Behinderung und deren Betreuer sowie Menschen mit Unterstützungsbedarf von Caritas und Lebenshilfe aus der Region hat im Rahmen einer Besucherfahrt die Landeshauptstadt Mainz im Februar besucht. Auf dem Programm standen ein Besuch des Landtags Rheinland-Pfalz mit Einblicken in die Parlamentsarbeit sowie ein Informationsbesuch im ZDF-Sendezentrum.

Die Fahrt startete am Morgen in Betzdorf, mit einem zusätzlichen Zustieg in Nistertal. Nach der Ankunft in Mainz erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 11:00 bis 12:00 Uhr eine Einführung in die Arbeit des Landtags und besichtigten den Plenarsaal. Dieser war in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert worden und ist auch heute noch Zeugnis der Demokratie in Rheinland-Pfalz. Im Anschluss folgte ein gemeinsames Mittagessen der Besucher mit MdL Wäschenbach im Landtagsrestaurant.

Ein besonderer Schwerpunkt lag aber auf dem direkten Austausch: Von 13:00 bis 14:00 Uhr fand ein Informationsgespräch mit dem Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach statt. Dabei ging es um die Aufgaben des Landtags, den Alltag parlamentarischer Arbeit sowie um Themen, die die Menschen vor Ort bewegen.

Michael Wäschenbach betonte: „Gerade das Ehrenamt und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung verdienen unsere besondere Beachtung. Mir ist wichtig, Politik verständlich zu machen und zugleich zuzuhören, wo es im Alltag hakt.“

Wäschenbach hat in seiner Zeit im Landtag immer wieder die Belange von Menschen mit Behinderungen als auch von Ehrenämtlern in den Fokus seiner Arbeit gesetzt. Nicht zuletzt in seiner Abschlussrede hat Wäschenbach erneut betont, wie wichtig die Iklusion dort ist. Am Nachmittag besuchte die Gruppe von 15:00 bis 16:30 Uhr das ZDF-Sendezentrum in Mainz. Dort erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und in die Abläufe eines großen Medienstandorts. Gegen Abend trat die Gruppe die Rückfahrt an und erreichte Betzdorf nach einem informativen und spannenden Tag in Mainz.