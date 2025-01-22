A K T U E L L – KASTELLAUN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 327 zwischen Gödenroth und Kastellaun

Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es auf der B 327 zwischen Gödenroth und Kastellaun zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einem Linienbus, der mit 19 Personen, u.a. Kindern besetzt war. Momentan ist die B 327 in beide Fahrtrichtungen zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person tödlich verletzt, mehrere Personen wurden leicht verletzt. Quelle: Polizei